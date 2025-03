Ilse en Bart verslagen na diefstal handbikes: "Zó dramatisch dat het niet tot me doordringt"

"Dit verzin je niet", zegt Ilse. "Het is zó dramatisch dat ik het nog niet eens goed tot me doordringt." Hun helmen liggen klaar, en her en der in de tuin slingert wat trainingskleding. Slechts een paar uur na de brute diefstal van hun handbikes verzucht Ilse: "Normaal zouden we nu ergens in de duinen hebben gereden."

Verslagen zitten ze in de achtertuin, nog nauwelijks beseffend wat hen is overkomen. Bart doet, zo goed en zo kwaad als het gaat, verslag van de afgelopen uren, terwijl Ilse – minstens zo beduusd als haar trainingsmaatje – hem zo nu en dan aanvult.

Hersteltraining

Ze zouden de duinen in gaan voor een hersteltraining, essentieel na een zware oefensessie op maandag. Alles draaide om de HandbikeBattle, een uitdagende prestatietocht van twintig steile kilometers speciaal voor sporters met een beperking. De finish ligt op de Kaunertaler gletsjer in Tirol. Het voltooien van deze race betekende voor hen meer dan een sportieve prestatie – het was een symbolische afsluiting van een moeilijke periode.

