Hilversumse proef: kan 'wijkenergiesysteem' het overbelaste energienetwerk ontlasten?

Ook Hilversummers wekken steeds meer energie op met zonnepanelen. Meer mensen koken elektrisch, verwarmen hun huis op met een warmtepomp en de elektrische auto laden ze dan ook voor de eigen deur op. Het gevolg hiervan is een overschot aan stroom op mooie, zonnige dagen.

Piekuren

Maar ook in de winter is er een probleem. Als iedereen thuiskomt van het werk gaat de warmtepomp aan, staat de warme prak te pruttelen op de elektrische kookplaat en gooien ze de auto weer vol met energie. Ook de winterpiek tussen 16.00 en 21.00 uur is voor netbeheerder steeds lastiger op te vangen, zo stellen de netbeheerders zelf.

De elektriciteitsnetwerken kunnen de vele vraag naar energie én het aanbod aan zonne-energie nog moeilijk kunnen behappen. Deze overbelasting zorgt voor grote problemen. Zo is het bijvoorbeeld lastig om nieuwbouwwijken aan te sluiten op het stroomnetwerk. Daar is het vaak wachten op.

De Hilversumse Energie Transitie (HET) denkt een oplossing te hebben gevonden: het collectief opslaan van zonnestroom in de zomer en het in de winter gaan gebruiken. De lokale energiecoöperatie gaat als proef proberen of het werkt.

Zeezoutbatterijen en een lerende accu

Dat doet de lokale energiecoöperatie op twee verschillende manieren. Bij drie woningen op de Neuweg zijn inmiddels innovatieve zeezoutbatterijen, een 'lerende' accu en een laadpaal voor de elektrische auto geplaatst. Laatstgenoemde kan zowel laden als de stroom weer uit de wagen halen als het nodig is in huis.

Daarnaast komt er een theoretisch ontwerp voor een lokaal duurzaam energiesysteem. Dat wordt geprojecteerd op de 550 huizen in de Staatsliedenbuurt-Oost. Met beschikbare data van de huizen gaat gekeken worden dat er mogelijk is.

Het idee is dat deze honderden woningen straks zijn aangesloten op een mini-netwerk. Dit energiesysteem slaat op en geeft stroom als dat nodig is. Het moet die hierboven benoemde pieken en dalen gaan ondervangen.

Driehonderd elektriciteitskastjes

Jeroen Pool van de Hilversumse energiecoöperatie is ervan overtuigd dat, als dit systeem zich in de praktijk echt bewijst, dit een ware oplossing is voor het nu overbelaste netwerk. In Hilversum moeten er driehonderd elektriciteitskastjes bijkomen in de nabije toekomst om te kunnen voldoen aan de enorme behoefte aan stroom. Met het plan van de Hilversumse Energie Transitie zijn die niet meer nodig.

De energieproef loopt tot aan de zomer. Pool verwacht in het najaar de Hilversumse resultaten te kunnen presenteren. Dan komen er ook antwoorden op vragen wat die opslag en zo'n wijkenergiesysteem kosten en of dit alles opweegt tegen de bestaande kosten.