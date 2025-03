Halsema: situatie in deels gekraakte flat Klokkenhof 'onhoudbaar en onverantwoord'

"Mevrouw Heinhuis heeft groot gelijk dat ze hier vragen over stelt", begon Halsema. Maar ze benadrukte wel dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid heeft om te ontruimen en niet de burgemeester of de driehoek. Bovendien zou ontruimen volgens Halsema alleen van de rechter mogen als de verhuurder, Vesteda, een alternatief aanbiedt. "Bijvoorbeeld antikraak. Want als het leeg blijft staan en opnieuw gekraakt kan worden, geeft de rechter geen toestemming."

'De bal ligt echt daar'

Volgens Halsema heeft Vesteda nu de 'morele plicht' om met een alternatief te komen. "Want de situatie die daar is ontstaan is onhoudbaar en onverantwoord. Dat betekent dat Vesteda met stoom en kokend water met een alternatief moet komen. Ik begrijp dat Vesteda met regelmaat verwijst naar contacten met de driehoek, maar de bal ligt echt daar. Zij hebben met een oplossing te komen, want dan geeft de rechter toestemming voor ontruiming."

Vesteda liet eerder aan AT5 weten het gebouw grondig te willen renoveren. Dat plan heeft vertraging opgelopen doordat een bewoner bezwaar heeft gemaakt. Er wordt wel geprobeerd om het kraken van appartementen zo lastig mogelijk te maken, maar dat lukt lang niet altijd. Vesteda hoopt snel toestemming te krijgen voor de renovatie, dan kunnen de bewoners die er nog zitten naar een andere huurwoning en mogen de krakers wel ontruimd worden.