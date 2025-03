'Zie Haar' als thema op Vrouwendag in Haarlem: "It's still a man's world"

"We zijn blij dat zoveel vrouwen in Haarlem politiek actief zijn of op een andere manier betrokken zijn bij ontwikkelingen en activiteiten in de samenleving. Maar er moet echt nog wel wat gebeuren." Barbara van Balen coördineert veel activiteiten voor de Internationale Vrouwendag morgen, met als thema 'Zie haar'.

"We moeten zichtbaar maken wat vrouwen hebben betekend voor ons en dat nog steeds doen. Velen doen in stilte hun werk. Zoals bijvoorbeeld Lilian Balit bij de Wereldkeuken in Schalkwijk. Zij is vluchteling uit Syrië, maar sinds haar komst naar Haarlem doet zij zoveel om alle lagen van de bevolking daar met elkaar te verbinden."

Dat vraagt volgens Barbara om verbindende bijeenkomsten op deze Vrouwendag. Hieronder vijf activiteiten op een rij:

1. Debat Vrouwen in de politiek

In Haarlem is de verkiezingscampagne met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar begonnen. Nu nog niet zozeer om stemmen te winnen voor de verschillende politieke partijen, maar om er weer voor te zorgen dat er veel vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten staan. Nu zijn maar liefst 21 van de 39 raadsleden vrouw en dat is veel meer dan het Nederlandse gemiddelde van 36 procent vrouwelijke raadsleden.

In aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart delen vanavond in debatcentrum Pletterij drie huidige vrouwelijke raadsleden hun ervaringen en vertellen ze waarom hun werk belangrijk is, wie hun rolmodellen zijn en hoe het werk te combineren is met gezin en/of carrière. Daarnaast vertellen Eva de Raadt en Diana van Loenen hoe hun het wethouderschap is bevallen in de afgelopen bestuursperiode van de stad.

Tekst gaat door na de foto.