Alkmaar grijpt naast gloednieuw KNVB-complex

De zoektocht naar de 'Campus voor de Toekomst' begon in oktober 2024. Alkmaar was enthousiast en presenteerde een voorstel aan de KNVB. Onder leiding van wethouder Christiaan Peetoom had Alkmaar een gebied aangewezen dat geschikt was voor de bouw van het complex.

"De keuze om in dialoog te treden met de drie geselecteerde gemeenten is zorgvuldig genomen", schrijft de KNVB. "De ingediende BidBooks zijn grondig geëvalueerd, met deskundige ondersteuning van het onafhankelijke adviesbureau Royal HaskoningDHV. Daarnaast hebben alle indienende gemeenten de kans gekregen om een aanvullende mondelinge toelichting te geven."

Alkmaar

Olympiapark in Alkmaar had de locatie volgens de gemeente Alkmaar moeten worden. In Alkmaar-West langs de N9 was 25 hectare beschikbaar. Het is nog onbekend wat er met dat stuk grond gaat gebeuren.

De KNVB Campus is de plek waar het Nederlands elftal en nationale jeugdteams trainen. Ook worden trainers opgeleid op de locatie. De huidige Campus in Zeist heeft niet de mogelijkheden om uit te breiden, terwijl de KNVB de ambitie heeft om te groeien.

Het komende halfjaar zal de KNVB in gesprek gaan met de gemeenten Almere, Barendrecht/Rotterdam en Lelystad over de nieuwe locatie voor de KNVB Campus.