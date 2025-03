Heftige plannen voor Hilversumse wijk, maar gemeente blijft stil: 'Stuit tegen de borst'

“Als bewoners willen we dat ze naar ons toe komen, het gesprek met ons aangaan, onze zorgen serieus nemen en dat ze die overbrengen aan Gooise Meren. We hebben ze meerdere keren verzocht om in actie te komen, maar dat is steeds terzijde geschoven", meldt Sylvia Hansma namens de actiegroep, die vanavond protesteert voor en in het raadhuis.

Veel onrust

De laatste maand is er in de normaal gesproken rustige Hilversumse Meent veel onrust ontstaan. De oorzaak daarvan zijn heftige plannen, die impact gaan hebben op de Hilversumse wijk. Daar is de bedachte hoogbouw van 25 meter op de plek van het wijkcentrum en de sporthal er één van.

Maar vooral de plannen van buurman Gooise Meren hakken er flink in. De buren staan toe dat er op het Hocras-terrein aan de Franse Kampweg in Bussum 300 vluchtelingen komen. Daar komt nog bij dat diezelfde bestuurders de Hilversumse Meent willen toe-eigenen als Wijdemeren per 2027 bij Hilversum hoort.

Zichtbaar zijn

De manier van handelen van Gooise Meren roept vooral chagrijn op. Maar ook over de eigen burgemeester en wethouders is duidelijk onvrede in de Hilversumse Meent. Juist nu zouden burgemeester en wethouders volgens de buurt zicht- en benaderbaar moeten zijn, met de bewoners in gesprek gaan, hun zorgen en vragen aanhoren en die vervolgens met de collega’s van Gooise Meren moeten delen.

Tot verbazing gebeurt dat niet, ook al zijn er vanuit de Hilversumse wijk wel degelijk pogingen gedaan richting gemeente. "Alles wat we hebben gevraagd, is terzijde geschoven. Er is niets mee gedaan. Dat stuit ons tegen de borst", zegt Hansma over het college.

Geen rugdekking

Bij de bewoners leeft het gevoel dat ze zeker bij de discussie over de noodopvang, straks op een steenworp afstand van hun wijk, meer rugdekking van Hilversum hadden verwacht.

Er is veel weerstand in de wijk. Een grote noodopvang in de achtertuin vinden velen 'niet passend in de omgeving'. De onvrede, de argumenten en de bezwaren hadden de bestuurders moeten bespreken met hun collega's van Gooise Meren.