Buurt vreest escalatie: Volendammer opgepakt na zwaaien met 'pistool'

In 2021 is de man door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een taakstraf voor de mishandeling van zijn ouders, is te lezen in een verslag van het Noordhollands Dagblad.

Hij is volgens de krant dan al eerder bestraft voor vernielingen en geweldsdelicten.

Zelf wijdde hij zijn gedrag destijds aan een drugsverslaving. Hij is daarna dan ook enkele maanden opgenomen in een instelling in Castricum.

"Daarna kwam hij weer terug in dit huis. En de behandeling heeft dus niet geholpen", reageert een buurman daarop.

Buren zijn het 'spuug en spuugzat'. "Het is mazzel dat iemand de brand op tijd zag, want het had makkelijk onder de dakpannen kunnen gaan", luidt het Facebook-relaas van een boze buurtbewoner over het incident van afgelopen week.

Gemeente organiseert bijeenkomst

Een andere buurtbewoner vraagt zich hardop af: "Hoelang moeten we nog wachten tot het écht misgaat?" Het huis van de man die is opgepakt is deze week bekogeld met eieren.

De politie wil niet reageren op vragen van NH omdat het volgens hen gaat om iemand met 'onbegrepen gedrag'.