Zwemmen dit (warme) weekend: goed idee of niet?

Naast het gebrek aan toezicht is het zeewater ook nog ijskoud: slechts 6,6 graden Celsius. Volgens Brokmeier is dat dezelfde temperatuur als tijdens de nieuwjaarsduik in januari. "De kans op onderkoeling is daardoor groot, en veel mensen onderschatten hoe snel ze hun lichaamstemperatuur kunnen verliezen in koud water."

Oproep aan strandgangers

Brokmeier roept daarom strandbezoekers op om verstandig om te gaan. "Geniet lekker van het mooie weer, pak een terrasje of maak een strandwandeling. En als je toch het water in wilt, begin dan rustig met pootjebaden."