Martin Kaye zeefdrukte in de jaren 70 de posters van Paradiso: "Iconisch en herkenbaar"

Martin Kaye maakte in de kelders van Paradiso honderden ontwerpen en zeefdrukken. Aangetrokken door de vrijheid van Amsterdam vertrok hij begin jaren 70 uit Engeland. De Brit kwam als grafisch ontwerper terecht bij de poptempel. Van 1972 tot 1983 ontwierp, zeefdrukte en verspreidde hij meer dan 1000 aankondigingsposters.

De prints hadden een unieke stijl, en dat weet Ed Visser maar al te goed. Ed leerde hem kennen via een vriend en was zo nu en dan zijn assistent bij het zeefdrukken. "De stempel van Kaye is dat het posters zijn die je fietsend kon lezen. Elke poster heeft: wat is het, waar is het en wanneer is het."