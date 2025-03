Lenteweekend: temperaturen lopen verder op

Volgens weerman Jan Visser kunnen we vandaag genieten van een prachtige dag.

De zon schijnt volop met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur loopt op tot 13 graden en de wind waait zwak uit het zuiden tot zuidwesten. Op Texel is de wind vrij krachtig en daardoor kan het daar wat kouder aanvoelen. Ideaal weer voor een wandeling, fietstocht of bezoek aan de Gooise lammetjes.

Zonovergoten dag

Morgen kunnen we wederom genieten van een zonovergoten dag. Volgens de weerman van NH blijft het droog en loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Er waait dan een zwakke wind uit het zuiden.

Vrijdag is het opnieuw droog en zonnig. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 graden en het blijft droog. Dat beeld zien we ook zaterdag. Lokaal kan het dan zelfs 19 graden worden. Zondag kunnen we nog steeds genieten van een mooie lentedag, maar wordt het wel bewolkter. De temperatuur schommelt dan tussen de 15 en 18 graden.