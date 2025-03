Plotseling een Cobra voor de deur: hoe tieners betrokken raken bij explosies

West-Friesland gaat de laatste twee maanden gebukt onder een golf van explosies. Sinds de start van 2025 was het alleen in deze regio al 8 keer raak, tegenover ruim 30 in heel Noord-Holland. In onder meer Hoorn, Zwaag en Blokker, maar ook in Zwaagdijk-Oost en Andijk waren recent van dit soort aanslagen. Na de meest recente, afgelopen maandag in Hoorn, werd een minderjarige jongen opgepakt.

Een voorbeeld hiervan is een 13-jarige jongen uit de gemeente Medemblik, die vorig jaar betrokken was bij het plaatsen van een vuurwerkbom in Medemblik. Zijn vader deed zijn verhaal. "Er worden jochies opgetrommeld als soldaatjes, dit moet stoppen."

Kinderen leggen bommen neer

Kinderen die bommen neerleggen als nieuwe werkelijkheid. De Hoornse advocaat Martijn van Wijk heeft 'recent' 4 zaken gehad, waarbij hij pubers bijstond die betrokken waren bij het plaatsen van een explosief. "Ik schrik er niet meer van, maar het is wel een zorgelijke ontwikkeling."

Hebben we te maken met een trend? Criminoloog Jasper van der Kemp: "Een deel is inderdaad minderjarig, maar het is de vraag of het er heel veel zijn. Het is voor de politie lastig om op te sporen, omdat het heel gemakkelijk is om uit te voeren. Je steekt het aan en je loopt weg. En goede camerabeelden zijn vaak schaars."

Een overzicht van alle explosies in West-Friesland, sinds 1 januari 2024.