Het gebeurde rond 22.30 uur. De brandweer heeft de fik geblust.

Op foto's is te zien dat de begane grond van de woning flink is beschadigd. Aan een fotograaf ter plaatse meldt de Veiligheidsregio dat de brand daar vermoedelijk ook is ontstaan. Hoe precies is nog niet duidelijk.

Bewoners van de woningen in de buurt zouden zijn opgevangen. Volgens het NHD zijn er geen gewonden gevallen.