Anonieme tip leidt tot vondst hennepkwekerij • Brand in bedrijfspand Wormerveer •

De gemeente Zaanstad plaatst vanaf vandaag tijdelijk camera's aan de Oost-Dorsch in de Zaanse wijk Poelenburg. In de nacht van 15 op 16 februari ging daar bij een flat een explosie af. Het besluit om camera's te plaatsen is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Met de maatregel hoopt de gemeente de rust in de wijk te waarborgen. Het cameratoezicht blijft zes weken van kracht, tot 16 april. In december vorig jaar was er ook al cameratoezicht in de wijk.