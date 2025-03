Zeldzaam schilderij van Maria van Oosterwijck krijgt plekje in eregalerij Rijksmuseum

Het is onduidelijk hoe lang het schilderij in de eregalerij blijft staan. Op dit moment staat het stuk tijdelijk op de plek van een ander schilderij, De Bedreigde Zwaan, dat op dit moment is uitgeleend aan het Dordrechts Museum.

In 2021 kwamen er voor het eerst schilderijen van vrouwelijke schilders in de eregalerij terecht. Het ging toen om werk van Judith Leyster, Gesina ter Borch, en Rachel Ruysch, die allemaal in de 17e eeuw actief waren.