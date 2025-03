Problemen met heipaal: waterleiding en stroomkabels beschadigd bij werkzaamheden

Doordat er veel water uit de waterleiding in de grond kwam, staat de heipaal daar niet langer stabiel. Meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen om de paal in de gaten te houden, maar een woordvoerder van de brandweer zegt dat er op dit moment geen acuut gevaar is.

Het incident met de heipaal gebeurde rond 19.30 uur. Bij de Jordaanbrug, op de kruising van de Rozengracht en de Lijnbaansgracht vinden op dit moment werkzaamheden plaats voor het Oranje Loper-project.

Repareren

Waternet heeft de waterleiding nu afgesloten, maar voordat de monteurs van het bedrijf de schade kunnen repareren, moeten eerst de acht stroomkabels gerepareerd worden door netbeheerder Liander. Dat bedrijf kan op zijn beurt pas beginnen als de heipaal uit de grond gehaald is.

Een woordvoerder van Waternet meldt dat zo'n 100 huishoudens rondom de Rozengracht tijdelijk minder waterdruk hebben. Omdat het repareren van de stroomkabels waarschijnlijk veel tijd in beslag gaat nemen, duurt het waarschijnlijk tot morgenochtend elf uur voordat de waterleiding gerepareerd is.