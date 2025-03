Amsterdamse woningen ontruimd nadat heipaal stroomkabels en waterleiding raakte

De bewoners van de panden werden tijdelijk opgevangen in een hotel. Kort voor 05.00 uur liet de brandweer weten dat de bewoners weer terug konden keren naar hun woning.

Heipaal raakt elektriciteit en waterleiding

Bij de Jordaanbrug, op de kruising van de Rozengracht en de Lijnbaansgracht, vinden op dit moment werkzaamheden plaats voor het Oranje Loper-project. Bij heiwerkzaamheden raakte gistermiddag rond 15.00 uur een heipaal de waterleiding en acht stroomkabels.

De omvang van de schade werd pas later op de avond duidelijk. Doordat er veel water uit de waterleiding was gestroomd, stond de heipaal niet meer stabiel. Daarop besloot de brandweer twaalf woningen uit voorzorg te ontruimen. Bewoners werden opgevangen in een hotel. Kort voor 04.00 uur werd duidelijk dat de heipaal was verwijderd. Volgens een woordvoerder van Waternet hadden zo'n 100 huishoudens in de omgeving tijdelijk minder waterdruk.

Herstelwerkzaamheden

Om 05.00 uur liet de brandweer weten dat de situatie veilig was en bewoners weer terug konden keren naar hun woning. Netbeheerder Liander is bezig om de elektriciteit in het gebied te herstellen. Als dat klaar is zal Waternet het drinkwater weer aansluiten. Volgens de brandweer worden bewoners aan de Rozengracht later vandaag geïnformeerd over de rest van de herstelwerkzaamheden.