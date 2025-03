Honderden leerlingen remmen uit protest automobilisten af

Adjunct-directeur Joyce Draijer bevestigt de verhalen van de jongens. "We hebben zelfs vorig jaar een aanrijding met een leerling gehad waar een ambulance aan te pas moest komen. Het dorp groeit al jaren hard, maar de ontwikkeling van het wegennet lijkt daar wat achter bij te blijven."

Veel van de ouders van de honderden leerlingen maken zich ook zorgen. Een van hen is Rob Mollien: "Ik laat mijn kind niet zomaar alleen naar school toe gaan met hoe de situatie nu is. En dat is zonde, want er zijn allerlei maatregelen bedacht door de school én door ouders waar de gemeente mee aan de slag zou kunnen. Rood-lichtdetectie, een kiss and ride, het wijzigen van de bustijden. Het ligt allemaal klaar, maar er moet wel wat mee worden gedaan."

Doorgaande weg pal langs school

De drukte is het resultaat van meerdere factoren, vertelt Draijer: "'s Ochtends is het sowieso drukker, vanwege alle mensen die op weg zijn. En dan komen de kinderen naar school, op de fiets, lopend en veel met de auto. Dat kunnen we rondom onze gebouwen nu niet allemaal tegelijk kwijt. Zeker niet aangezien er een drukke weg pal langs ons hoofdgebouw loopt."

De Burgemeester Amersfoordtlaan is inderdaad een van de belangrijkste verkeersaders van het dorp. De gemeente liet recent een enquête uitvoeren onder de dorpelingen over het verkeer bij hen in de buurt, waarin de doorgaande weg na de Sloterbrug als onveiligste straat van Badhoevedorp uit de bus kwam.

