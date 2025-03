Van plaskrul tot woonboten: Somi verbaast zich over Amsterdammers en deelt dat op Instagram

Parkeren en gluren

In een van haar populairste filmpjes op Instagram heeft Somi het over het fileparkeren langs de gracht. ''Amsterdammers zijn ongelofelijk dapper'', vertelt ze. ''Ik zou dit nooit van mijn leven durven''. Daarnaast is het feit dat zo weinig huizen in Amsterdam gordijnen hebben voor Somi een groot raadsel. ''Dit snap ik echt niet, je kunt zonder gordijnen het hele huis in kijken'', vertelt ze ons hoofdschuddend. ''Dat is dan wel weer vrij Nederlands van mij, ik vind het heerlijk om door ramen naar binnen te gluren.''