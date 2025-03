25 jaar cel voor 'koelbloedige, kille afrekening' in Osdorp

Volgens de rechtbank is K. schuldig aan onder meer moord. "Met zijn handelen heeft de verdachte het slachtoffer het meest fundamentele recht dat hem toekwam, namelijk het recht op leven, ontnomen", schrijft de rechtbank.

Schipper werd op 12 oktober 2023, even na middernacht, meerdere keren in zijn hoofd en lichaam geschoten op het bedrijventerrein in de Lutkemeer. Een 17-jarige vriend van hem werd ook geraakt. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, belde hij zelf 112. Beide jongens werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar Jamario uiteindelijk overleed.

Liquidatieplan

De schutter, Andrew K., had de twee tieners even daarvoor naar het bedrijventerrein gereden. De opdrachtgever van Andrew K., die een liquidatie op een andere Amsterdammer had voorbereid, vermoedde dat Jamario het doelwit had ingelicht toen hij plotseling naar Marokko vluchtte. In werkelijkheid was het de politie die de man vertelde dat hij in gevaar was.

Maar Andrew K. wist dat op dat moment niet en had andere vermoedens. In de auto onderweg naar het bedrijventerrein in Osdorp vroeg hij de jongens meerdere keren of ze hem iets moesten vertellen, zo verklaarde de 17-jarige jongen later. "Ik ga je nog een keer de kans geven om het eerlijk te zeggen", zou de man achter het stuur vervolgens hebben gezegd.