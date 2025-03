18 maanden cel geëist tegen agent die verdacht wordt van lekken

Naast de 40-jarige agent vervolgt het OM ook een 37-jarige medeverdachte uit Almere voor omkoping. Tegen hem is twee jaar cel geëist.

De agent, die inmiddels ontslagen is, zou meerdere keren tegen betaling informatie hebben gelekt. De zaak kwam aan het licht toen uit ontsleutelde chatgesprekken te zien was dat een 52-jarige man uit Duitsland (die ook verdachte is) vertrouwelijke politie-informatie had ontvangen. Tegen hem loopt ook een zaak, maar hij moet later naar de rechter.

Volgens het OM kreeg de Duitser die informatie van de medeverdachte in deze zaak, die het op zijn beurt van de agent zou hebben gekregen. Uit politieonderzoek zou blijken dat er met tussenpozen tweeënhalf jaar lang informatie is doorgespeeld.

'Bedreigd'

Een deel van die informatie zou de 37-jarige medeverdachte voor zichzelf hebben opgevraagd. Volgens het OM wilde hij informatie over zijn partner, dochter en buren hebben. Met de informatie kon hij zien of mensen gesignaleerd stonden en wat iemand zoal op zijn kerfstof had. Ook zou hij kentekens hebben opgevraagd.

Voor de informatie betaalde hij contant geld. In het begin ging het om bedragen van 50 euro, later werd dat 150 euro.

De agent heeft bekend dat hij informatie lekte. Hij zegt dat hij dat deed omdat hij zich bedreigd voelde door zijn plaatsgenoot, die een bekende van hem is. De medeverdachte is door zijn verleden ook een bekende van de politie.

In de woning van de 37-jarige man vond de politie twee gaswapens gevonden. Ook werd er 2700 gram hennep gevonden en 9 gram MDMA.