Omwonenden Museumplein pleiten voor alcoholverbod bij eventuele huldiging Ajax

Schrijver reageerde direct op de woorden van de burgemeester. "Als dat maar goed gaat", zegt hij vooruitblikkend op een mogelijk feest op het plein voor zijn huis. Een alcoholvrij kampioensfeest is voor de vereniging de oplossing, maar is dat wel te handhaven? "Zeker, in Rotterdam kan het ook. Dus waarom niet in Amsterdam", vraagt de voorzitter zich af. "Je kunt ook gewoon controleren bij de ingang, dat deden ze ook al in 2019", vervolgt hij.

Biertje hoort erbij

Maar niet iedereen rondom het Museumplein is voor een alcoholvrije huldiging. "Ik denk niet dat het een goed idee is. Een Ajax-huldiging daar hoort gewoon een biertje bij", zegt een Amsterdammer. "Alcohol hoort gewoon bij een feestje, maar het is misschien wel handig voor de veiligheid", zegt een andere Amsterdammer die toch wel een beetje vreest voor overlast.

Afijn, eerst moet Ajax nog kampioen worden. Zo denkt de gemeente er ook over. Die vinden het iets te voorbarig om al op het plan van de vereniging te reageren.