Verkoop van camping De Leek werpt een schaduw over de lente van de vaste gasten

In het bleke voorjaarszonnetje leest de voorzitter van natuurcamping De Leek, Arnold Diemer, de brief voor. "Met dit schrijven wil ik u informeren dat wij het huurcontract met kampeervereniging De Leek per 31 december 2025 willen beëindigen." De locatie wordt overgedragen aan een nieuwe ondernemer, zo staat in de brief, maar wie dat is, blijft voor de kampeerders nog een raadsel.

De verhuurder was niet bereikbaar voor commentaar. In de brief wordt wel vermeld dat de nieuwe eigenaar plannen heeft voor een herstructurering van het terrein, waarbij eigen accommodaties moeten zorgen voor short-stay mogelijkheden. "Natuurlijk schrik je daarvan", zegt Arnold Diemer, die vreest dat dit het einde betekent van de natuurcamping en de rust in het gebied.

Paradijsje

De camping wordt gebruikt door 80 vaste gasten en zo’n 600 passanten. Er is geen warm water en het onderhoud wordt door de kampeerders zelf gedaan. Een van hen is Koen Franse, die in Amsterdam woont, maar al 26 jaar geniet van zijn plekje midden in de natuur. In al die jaren heeft hij de camping niet zien veranderen – en dat is precies wat hij zo waardeert.

"Ik had mij verheugd op mijn oude dag en dan zou dit een heel mooi plekje zijn". Hij begrijpt best dat een nieuwe eigenaar het gebied wel herontwikkelen om zo geld te verdienen "Maar dat gebeurt al overal en het is hier juist zo uniek".

"Vooralsnog heeft de nieuwe koper zich nog niet gemeld met zijn plannen", laat Diemer weten. De kampeervereniging laat het er niet bij zitten en stapt desnoods naar de rechter om voor 'hun paradijsje te vechten'.