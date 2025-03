Te koop voor 1,3 miljoen euro: Haarlemse boekhandel waar de tijd heeft stilgestaan

Toch is de winkel al jaren gesloten. Het interieur wekt niet de indruk dat de laatste eigenaar zijn zaak geleidelijk heeft afgebouwd. Integendeel: wie nu naar binnen gluurt – of door de foto’s op Funda scrolt – krijgt het gevoel dat hier ooit de deur op slot ging zonder nog om te kijken. Is dat wat er is gebeurd?

Plots een bord aan de gevel

Een rondgang langs de omliggende winkels bevestigt dat de boekhandel al jaren niet meer open is. “Het is gek”, zegt een verkoopster van een modezaak in de straat. “We hoorden altijd dat de eigenaar absoluut niet wilde verkopen. En nu hangt er ineens een bord aan de gevel.” Haar collega vult aan: “De eigenaar is al in 2022 overleden. We hebben het er weleens over gehad: misschien konden we het pand als magazijn bij onze winkel betrekken.

