Stalling onder Houtplein bijna klaar, maar gaan mensen hun (bak)fiets hier ook neerzetten?

Er is lang op gewacht, maar eind april opent de fietsenstalling onder het Houtplein in Haarlem eindelijk haar deuren. De luxe garage biedt oplaadpunten, (gehandicapten)toiletten, gereedschap om fietsen te repareren en cameratoezicht. "We willen graag dat de mensen hun fiets hier gaan neerzetten. Dan moet je ook een beetje de rode loper voor ze uitrollen", zegt wethouder Bas van Leeuwen.