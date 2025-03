Douane ontdekt 150 kilo cannabis tussen vracht op Schiphol

Vorige maand deed de douane een soortgelijke vondst. Bij een bedrijf in de buurt van Schiphol werd op 7 februari 127 kilo cannabis gevonden. Ook die lading kwam uit de Verenigde Staten en was bestemd voor een adres in Amsterdam.

Een woordvoerder liet weten dat die onderschepte lading relatief fors was. "Meestal gaat het om partijen van enkele tientallen kilo's." Overigens is de hoeveelheid cannabis en wiet die via Schiphol wordt gesmokkeld relatief klein. In Nederlandse zeehavens werd vorig jaar 11.000 kilo wiet onderschept.