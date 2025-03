Boerenkoolcrisis: 60 duizend kilo van Daan en Katja dreigt verspild te worden

"Kan ik hier een struikje boerenkool komen halen", vraagt een vrouw die met haar fiets in de hand het land op komt lopen. Door de oproep via No Waste Army gaat het nieuws over 60 ton onverkochte boerenkool als een lopend vuurtje in de Noordkop. Het is de allerlaatste poging van Daan Kooij en zijn dochter Katja om de boerenkool nog te kunnen verkopen.

Het land staat voor een groot deel nog vol met stronken. "We hadden het in principe verkocht. Er was een mondeling akkoord", vertelt Daan Kooij tussen de stronken. Maar de koper trok de deal plotseling in vanwege een probleem met het afleveren. "De koper regelt normaal gesproken de fust waarin wij de boerenkool dan weer leveren. Toen we doorgaven dat dat niet gebruikelijk was, haakten ze volledig af."

Gemiste omzet

En zo wordt de ruim 60 ton onverkochte boerenkool een flink hoofdpijndossier voor de boerenvader- en dochter. Maandenlang proberen ze een koper te vinden, maar zonder succes. "De vraag was toen al ingevuld. De winkels bestellen dat allemaal ver van tevoren."

Daan en Katja doen er alles aan om de boerenkool nog te kunnen verkopen, want ook financieel gezien is het een flinke domper. "Het zorgt voor een gat in onze omzet", vertelt Katja dan ook.

Tekst gaat door onder de foto