Hoe buren en luchtvaart dupe werden van zonnepark bij Schiphol: vier vragen en antwoorden

Inmiddels is duidelijk dat de gebruikte panelen van zogeheten light textured glass met anti-reflectiecoating zijn gemaakt. Daardoor weerkaatsen ze relatief veel zonlicht, wat piloten extra hindert.

Europese normen voor zonneparken bij vliegvelden zijn er niet, Amerikaanse wel. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder Federal Aviation Administration (FAA) adviseert zonnepanelen met deep textured glass, omdat die meer zonlicht absorberen en minder weerkaatsen. Piloten hebben dan minder snel en minder vaak last van hinderlijke schittering.

Al voor de aanleg van het park heeft de luchtvaartsector er bij de eigenaren op aangedrongen deep textured glass te gebruiken.

Waarom zijn dan toch verkeerde panelen geplaatst?

Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Zonnepark-eigenaar Energy Solutions Group huurt de grond van vier boeren. Die vier boeren wilden het park zélf gaan beheren, maar dat bleek toch te ingewikkeld. Volgens hun plan, dat al helemaal klaarlag, zouden panelen met deep textured glass worden geplaatst.

Waarom die panelen er nu toch niet liggen, is nog een raadsel. Heeft Energy Solutions Group 'per ongeluk' de verkeerde panelen besteld? Heeft de toezichthouder dit niet goed genoeg gecontroleerd? NH heeft op verschillende manieren contact gezocht met Energy Solutions Group, maar zowel telefoontjes als mailtjes blijven onbeantwoord.

Het college van Haarlemmermeer heeft er bij het Energy Solutions Group op aangedrongen maatregelen te nemen, zowel op korte als op lange termijn. Toch vindt het ISMS het onverantwoord om daarop te wachten, zo blijkt uit een drastische maatregel die zij heeft genomen.

Welke maatregel?

Het sluiten van de Polderbaan tussen 10.00 en 12.00 uur bij helder weer. Uit analyse van de klachten van piloten is gebleken dat zij vooral tijdens die uren last hadden van het zonnepark. Dat heeft te maken met de opstelling van de zonnepanelen en de stand van de zon in deze tijd van het jaar.