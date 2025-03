Ons Dorp: Een zomerse dag in Edam

Edam in de zomer van 1966. Het is mooi weer en druk op straat. En er wordt volop gewinkeld bij de bakker, de slager, de kapper, de stoffenwinkel en tientallen andere zaken die de stad rijk is. Allemaal wel in iets gespecialiseerd. De klanten krijgen zegeltjes bij hun aankopen. Een volle spaarkaart is twee gulden vijftig waard. Deze beelden werden gemaakt om reclame te maken voor het spaarsysteem, maar leverde tegelijkertijd een unieke dorpsfilm op. De camera ging niet alleen alle winkels af, maar ook alle scholen en de verenigingen. Er zullen weinig mensen van toen zijn, die er niet op staan.