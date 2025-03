Handballer Armando Besseling voor het eerst geselecteerd voor Oranje

"Het is een stap dichterbij naar mijn grootste droom in het handbal, om mee te doen aan een EK of WK en heel stiekem de Olympische Spelen. Dat is de droom van elke topsporter", gaat de 22-jarige cirkelspeler verder.

Oranje speelt op 12 en 16 maart EK-kwalificatiewedstrijden tegen de Faeröer eilanden.