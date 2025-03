Jong AZ slikt nieuwe nederlaag en 'worstelt' met inpassen spelers A-selectie

"In de tweede helft hebben we het daarom omgezet", gaat Echteld verder. "Lewis Schouten hebben we toen doorgeschoven naar het middenveld. Maar dat willen we eigenlijk niet meer. We willen hem opleiden als centrale verdediger. In het begin ging dit aardig, maar toen we Kasius moesten wisselen, toen werden we minder. Dan raak je ook het ritme kwijt in de ploeg."

Strafschoppen

Het duel tegen Telstar stond ook in het teken van de twee gegeven strafschoppen en een aantal dubieuze strafschop momenten. Jong AZ-doelman Daniël Deen had gehoopt zijn AZ-collega Rome-Jayden Owusu-Oduro, die de laatste wedstrijden meerdere penalty's stopte, te kunnen kopiëren. Helaas kon de 22-jarige doelman van de Alkmaarders de inzet van elf meter van Youssef El Kachati niet keren.

Bekijk hieronder de reactie van Daniël Deen na afloop van het duel.