Wethouder Slettenhaar opzijgeschoven bij omstreden statushoudersdossier: "Prima"

Het sobere huisvestingsbeleid van Slettenhaar voor nieuwkomers in Castricum lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur. Op praktisch elke tijdelijke locatie - in leegstaande panden en wooncontainers - klagen bewoners over vocht, schimmel, lekkages en een gebrek aan voorzieningen en privacy. Hoewel inspecties van bouwkundig adviseurs en een VN-rapporteur de slechte en ongezonde leefomstandigheden bevestigen, is de situatie hetzelfde gebleven.

Dat wethouder Slettenhaar bewoners van de Stetweg beschuldigde zelf lekkage te hebben veroorzaakt met een brandslang, was voor GroenLinks vorig jaar oktober de druppel. De partij had geen vertrouwen meer in Slettenhaar en wilde hem vervangen, maar daarvoor was geen steun. En dus stapten ze uit de coalitie met VVD en Lokaal Vitaal. Niet veel later volgde ook CDA, die voornamelijk niet verder wilde met een minderheid. Pogingen een meerderheid te vormen met een andere partij liepen op niets uit.

Extra verantwoordelijkheden

Een aangestelde informateur adviseert dan ook om tot de verkiezingen volgend jaar door te gaan met een minderheidscollege. En naast de twee wethouders een onafhankelijke wethouder Sociaal Domein aan te stellen, met als extra verantwoordelijkheid: de integratie en bestaande huisvesting van statushouders.