Oekraïense kunstenaar Natalia laat alles achter en bouwt met kinderen aan een nieuw leven

Natalia Polischuk is een bekende Oekraïense kunstenaar. Ze woont met haar gezin in een kleine stad in het westen van het land als in februari 2022 de Russische invasie begint. Het gezin gaat zo goed en kwaad als het kan in de kelder wonen uit angst voor de bombardementen. Ook andere gezinnen krijgen hier onderdak. Als de situatie niet langer houdbaar is, besluit Natalia te vluchten.