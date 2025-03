Tranen na noodgedwongen sluiting ruilkast in Medemblik: "Het houdt een keer op"

"Heb je de kast niet meer?", vraagt een vrouw die bij het tuinhek staat. De vrouw, die Stephanie al vaker bij de kast heeft gezien, maakt een lastige periode door. Met een brok in haar keel vertelt Stephanie dat ze ermee gestopt is.

Ze barsten allebei in tranen uit. "Ik weet dat zij het momenteel ontzettend moeilijk heeft", vertelt ze. "Ik heb haar een tas gegeven en gevraagd die te vullen met wat ze kon gebruiken."

Ze vindt het ongelooflijk triest dat het zo moet lopen. Stephanie, die liever niet met haar achternaam wordt genoemd, had sinds 2023 een ruil- of weggeefkast bij haar woning in Medemblik staan.

Brood, groente, soep en tampons

Deze kast was voor iedereen toegankelijk, en mensen kunnen er anoniem spulletjes uit halen, ruilen of doneren. Je vond er van alles; van brood, groente, fruit en soep tot toiletartikelen, tampons en maandverband.

Maar sinds december vorig jaar wordt de kast meermaals compleet leeggehaald. Ze heeft wel een vermoeden wie de twee daders zijn. "Ze zijn bekend bij de politie, maar die zeggen dat ze niets kunnen doen, omdat ze geen hulp accepteren en er maar één melding ligt. Ik ben zelfs meerdere keren het gesprek aangegaan met deze mensen en heb hulp aangeboden. Maar het haalt niks uit." De politie bevestigt dat er een aangifte is binnengekomen.