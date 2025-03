Zon, zon, en nog eens zon: temperaturen lopen deze week flink op

De start van de dag was nog wat fris, maar inmiddels is boven de hele provincie een strak blauwe lucht te zien. Dat blijft zo: de temperaturen lopen in de loop van de week flink op en het zonnetje laat zich regelmatig zien.

Dit weekend wordt het ronduit lenteachtig en kunnen we massaal het terras op, met een temperatuur van ruim 16 graden.

Tuin lenteklaar maken

Dit heerlijke weer leent zich natuurlijk perfect voor buitenactiviteiten. Het terras op, wandelen over het strand of door het bos, maar ook rondom huis kan er genoeg gedaan worden.

Snoeien bijvoorbeeld: hovenier Ed geeft je in dit artikel tips om je tuin lenteklaar te maken. Van het bijwerken van je gazon tot het planten van zomerbollen.

Zet het door?

Of het lenteweer doorzet is nog maar even de vraag. Na het weekend lijken de temperaturen weer iets te dalen. Wel blijft het volgens de voorspellingen voorlopig droog.