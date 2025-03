Bestuurder gestolen bestelbus ramde politiewagen in Weesp

Dat meldt de politie vandaag op Facebook. Het busje waar de man in reed, bleek te zijn gestolen. "Dat er iets niet pluis was is duidelijk", schrijft de politie.

De aanrijding met de politieauto vond gisteravond rond 20.00 uur plaats. De bestuurder van de bestelbus sprong later het water in om aan de politie te ontkomen.

Dat lukte, want ondanks de inzet van brandweerduikers en een politiehelikopter is hij niet meer aangetroffen. De politie hoopt nu op tips van mensen die de 'kletsnatte man' gisteren in Weesp hebben gezien.