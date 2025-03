Rechtszaak rond raadselachtige ontvoering in Spanbroek van start: wat weten we tot nu toe?

De officier van justitie stelt dat de verdachten het slachtoffer hebben opgesloten in een chalet op een vakantiepark en hem daar hebben geslagen met een bamboestok.

Ook zouden ze hem een vuurwapen en gewelddadige filmpjes hebben laten zien en hem met de dood hebben bedreigd.

Volgens Patrick van der Meij, de advocaat van een van de verdachten, was er geen sprake van een ontvoering, maar juist van hulpverlening.

"De man was psychisch in de war, drugsverslaafd en onder invloed van drugs en mogelijk had hij een psychose", zei hij in een eerdere zitting. "Hij zou nog nauwelijks op zijn benen kunnen staan."

Voor de rechtszaak zijn twee dagen uitgetrokken. NH is beide dagen aanwezig en doet verslag. De zaak moet duidelijk maken wat er nu precies is gebeurd in Spanbroek.