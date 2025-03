Waterleiding en stroomkabels beschadigd bij werkzaamheden • Twee inbrekers op heterdaad aangehouden in Aerdenhout •

20.47 uur

De politie heeft maandag twee mannen van 27 en 21 jaar aangehouden, nadat zij op heterdaad werden aangehouden bij een woninginbraak in Aerdenhout. De inbraak vond plaats op de Bentveldsweg. De twee verdachten zitten zitten momenteel vast voor verhoor.

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie een melding van een woninginbraak. Even na middernacht wist de politie twee verdachten op heterdaad te betrappen en hield hen aan. Even verderop in de wijk trof de politie een voertuig aan met spullen die mogelijk afkomstig waren van de inbraak.