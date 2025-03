Eugenia en haar kinderen bouwen leven op in West-Friesland terwijl haar man vecht in Oekraïne

In de serie 'Van Oekraïne naar Opperdoes' portretteert de Oekraïense Daria Lysytsia landgenoten die, net als zij, na het uitbreken van de oorlog zijn gevlucht en in Noord-Holland terecht zijn gekomen. Met persoonlijke verhalen brengt ze in beeld hoe hun leven in Oekraïne was, waarom ze moesten vluchten en hoe zij in onze provincie proberen een nieuw bestaan op te bouwen.

Lysytsia komt uit Zaporizja in Oost-Oekraïne. Ze maakte daar carrière als presentator, programmamaker en journalist.