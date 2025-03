Speciale eenheden stonden vlakbij gijzelnemer Apple Store: "We hoorden hem praten"

A. droeg een bomvest. Op een foto die hij naar AT5 stuurde stond, hoogstwaarschijnlijk zonder dat hij dat wist, in het Engels dat het om een oefenexplosief ging. Toch hielden experts er nog steeds rekening mee dat het een echt explosief was en was de aanwezigheid van de speciale eenheden niet zonder risico. "We wisten dat het heel tricky kon worden", vertelt de marechaussee.

Kast

Uiteindelijk kwam de gijzeling tot een einde doordat de gegijzelde klant naar buiten rende en A. er achteraan ging. De gijzelnemer werd daarna aangereden door een ander lid van de DSI. De twee teams die binnen stonden, zijn daarna de winkel in gegaan om uit te sluiten dat A. geen handlangers bij zich had. Ook hebben ze de mensen die zich urenlang in een kast hadden verstopt naar buiten geleid.

"Ik ben trots op wat we daar hebben neergezet", blikt hij terug. "Een trots die ik niet altijd kan delen omdat ik terughoudend ben in wat ik vertel aan anderen over mijn werk. Er is goed gehandeld door collega’s en de afloop had eigenlijk niet beter kunnen zijn voor de gijzelaars."