Meeste misdrijven van het land in Amsterdam: 90 per 1000 inwoners

Het CBS keek onder meer naar het aantal misdrijven per duizend inwoners en dan voert Amsterdam de lijst aan. In 2024 registreerde de politie in de stad bijna 90 misdrijven per duizend inwoners, een soortgelijk aantal als het jaar daarvoor. Rotterdam en Eindhoven volgen op plek twee en drie, met ongeveer 80 misdrijven per duizend inwoners. Ter vergelijking: landelijk is het gemiddelde 45 misdrijven per duizend inwoners.

Deze aantallen kunnen nog iets hoger worden, vertelt Maarten Bloem van het CBS. "Aan het einde van een jaar kan nog een aantal nieuwe meldingen worden geregistreerd."

Zo'n zes op de tien misdrijven, zowel landelijk als in Amsterdam, zijn vermogensmisdrijven, zoals diefstal en oplichting. Verder is 9 procent van alle delicten in de stad geregistreerd als gewelds- en seksuele misdrijven en bijna 10 procent als verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed.

Vorig jaar werden in het hele land gemiddeld 2220 misdrijven per dag gemeld. Waar de (geregistreerde) criminaliteit tussen 2011 en 2018 daalde, bleef deze de afgelopen zes jaar stabiel.