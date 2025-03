Weer code geel om plaatselijk dichte mist

De waarschuwing voor slecht zicht geldt tot 10.00 uur vanmorgen. Tot die tijd worden vooral automobilisten gemaand op te letten.

Het KNMI waarschuwt dat het zomaar kan gebeuren dat de weg ineens niet goed zichtbaar meer is, en dat vluchten en het openbaar vervoer vertraging op kan lopen. Ook is er een kans op ongelukken omdat mensen hun voorgangers op de weg niet meer goed kunnen zien.

Automobilisten die in zo'n gebied met mist terechtkomen kunnen bij minder dan 200 meter zicht het best hun mistvoorlichten aanzetten. Is het zicht minder dan 50 meter? Dan is het verstandig ook de mistlichten aan de achterkant te voeren.