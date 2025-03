Tyrone Owusu opent rekening bij Telstar: "Hoop nog veel vaker te gaan scoren"

"Ik zei tegen de jongens in de rust dat de ketchupfles nu leeg is. Dat geldt voor onze aanvallers, maar ook voor Tyrone Owusu", zegt Telstar-trainer Anthony Correia na afloop over zijn pupil. "Ik hoop dat hij deze lijn doortrekt. In deze jongen zit heel veel muziek. Vandaag maakt hij een goal en hopelijk is dat het startsein dat hij zich vaker in de aanval laat zien."

De volgende wedstrijd van Telstar is op vrijdag 7 maart. Dan komt FC Dordrecht op bezoek in Velsen-Zuid. Dit duel is wederom live te volgen in de uitzending van NH Sport op NH Radio. Aftrap op Sportpark Schoonenberg is om 20.00 uur.