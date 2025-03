Verdachte vlucht voor politie en springt in sloot, grote zoekactie

De melding over een persoon te water kwam even na 20.00 uur binnen. Hoe de politie de verdachte in eerste instantie op het spoor kwam, is niet duidelijk.

Volgens de woordvoerder is het een ondiepe sloot, waar je in kunt staan. Onduidelijk is dan ook waar de verdachte is gebleven. Een duikteam van de brandweer doorzoekt de sloot.

Een politiehelikopter cirkelt al een uur boven het gebied. De politie roept omwonenden via Burgernet op om uit te kijken naar 'een man in natte kleding'.