Poging overval op woning bejaard echtpaar, daders gevlucht

De melding over de overval kwam rond 18.15 uur binnen. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd en of de daders een wapen bij zich hadden.

Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse om de slachtoffers na te kijken. Voor zover bekend zijn zij niet naar het ziekenhuis vervoerd.

De daders zijn nog voortvluchtig. Een signalement is niet bekend.