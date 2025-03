Telstar te sterk voor Jong AZ en tiental Jong Ajax pijnlijk onderuit tegen FC Eindhoven

21.58 uur

Telstar trekt de zege over de streep in Wijdewormer tegen Jong AZ. Tyrone Owusu en Youssef El Kachati zorgden voor een comfortabele voorsprong, maar door een late benutte strafschop van Ro-Zangelo Daal werd het nog even spannend. Door de driepunter van Telstar stijgen de Witte Leeuwen naar plek acht.

Voor Jong Ajax eindigt de avond in mineur. Het tiental van Frank Peereboom gaat met 2-0 ten onder tegen FC Eindhoven.