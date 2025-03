Telstar in actie tegen provinciegenoot Jong AZ; Jong Ajax ontvangt FC Eindhoven

28 minuten geleden

International Tijjani Reijnders heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot 30 juni 2030. De Italiaanse club meldde de contractverlenging van de 26-jarige oud-AZ'er, die nog een contract tot en met 2028 had in Milaan.

Reijnders speelt sinds de zomer van 2023 voor Milan. "Hij heeft altijd dynamiek, kwaliteit en passie voor de club laten zien", laat AC Milan weten. In negentig wedstrijden voor de Italianen scoorde Reijnders tot dusver zestien keer en is een vaste waarde in de ploeg van coach Sérgio Conceição.