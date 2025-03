Scherpschutter in galop: Silas (14) gaat naar het WK Horseback Archery

En dat is best spannend, al gaat het Silas niet per se om de winst. "Het zou leuk zijn, maar het gaat mij vooral om de ervaring", vertelt hij als NH bij een van zijn trainingen komt kijken. Midden in de rijbak staan drie doelen waar hij al galopperend pijlen op afschiet. "Het voelt supercool. Je voelt je een krijger. Als je door de velden galoppeert voel je je vrij."

Het jonge talent wordt getraind door een iets ouder talent. Siem Budding had op zijn twintigste al een Europese titel op zak en wil in Tennessee wereldkampioen worden. Hij rijdt een leeftijdsklasse hoger dan Silas.

Schieten op orks

De sport groeit hard in Nederland, vertelt Siem. "We zien dat veel mensen in de paardensport iets anders willen doen en dan merk je dat veel mensen uiteindelijk bij boogschieten te paard terechtkomen."

Het WK vindt plaats van 19 tot en met 21 september en bestaat uit drie onderdelen. Bij een van die onderdelen moeten de ruiters dwars door het bos rijden en schieten op nepdieren, draken of orks.