NH Sport: hockeysters Bloemendaal willen mannen achterna

Accommodatie manager Istwan Koning onderschrijft die lezing. "Het allerhoogste niveau van het hockey in de wereld loopt hier in het wild rond. Dat hockey is supersnel en attractief. Op dat vlak is er wel krachtsverschil tussen de mannen en de vrouwen."

Enige vrouw in klusploeg

De enige vrouw in het gezelschap is Paulien Schous. Ze is gepensioneerd en vindt het leuk om bij Bloemendaal te helpen. "Nee hoor, ik vind het geen probleem. Ik heb jarenlang tussen mannelijke collega's gewerkt", vertelt ze terwijl ze even gestopt is met vegen. Ze regelt ook de koffie en de lunch. "Dat is helaas de taak van het enige vrouwelijke lid van de klusploeg", zegt ze met een knipoog.

