Ilse mist een been, toch gaat ze deze loodzware klim in de Alpen voltooien

Zes jaar geleden werd Ilse's rechterbeen volledig geamputeerd. Dat was nodig nadat er eerder bij haar botkanker was geconstateerd. Haar leven veranderde dramatisch, toch verloor ze nooit haar levenslust. De uit Brabant afkomstige Haarlemse dankt die lust aan 'de genen van paps en mams'.

De band met haar ouders was sterk. De klap dat drie weken na de dood van haar moeder ook haar vader overleed, was dan ook groot. Dat is nu een jaar geleden, hoogste tijd voor een eerbeton aan de twee op de Oostenrijkse gletsjer.

HelioHeroes

Ilse doet het als lid van de HelioHeroes, een team van mensen die revalideren of gerevalideerd hebben bij Heliomare in Wijk aan Zee. De zes deelnemers worden ieder bijgestaan door een buddy. Die van Ilse is Marc de Koning, de Beverwijkse trainer bij Heliomare. Marc heeft de rol van buddy al eens eerder op zich genomen bij de prestatietocht in Oostenrijk. Hij weet dus wat Ilse te wachten staan. "Het wordt zwaar, zegt hij, "maar ik weet zeker dat ze het gaat redden."