NH Helpt nu ook op Facebook te vinden

De website NH Helpt bestaat nu ruim een jaar. Noord-Hollanders kunnen elkaar hier vinden in vraag en aanbod. En met succes, want er zijn al veel goede matches gemaakt.

Zo werd de hele inventaris van een cateringbedrijf geschonken aan een natuurijsbaan in Bakkum, vond een vrouw via NH Helpt bolletjes kronkelwol voor het haken van sjaals en vond een man hulp bij het schoonmaken van zijn vogelkooi, zodat hij zijn geliefde vogels kan houden. Vanaf nu is NH Helpt dus ook te volgen op Facebook.